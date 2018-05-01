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الدكتور إدريس الكتاني أحد أبرز القيادات الإسلامية بالمغرب في ذمة الله

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 12:49 الدكتور إدريس الكتاني أحد أبرز القيادات الإسلامية بالمغرب في ذمة الله | بوليتيك
الدكتور إدريس الكتاني أحد أبرز القيادات الإسلامية بالمغرب في ذمة الله
توفــي صبيحة يومه السبت 26 ماي 2018، أستاذ الأجيال الدكتور إدريس الكتاني، أحد أواخر مؤسسي الحركة الوطنية في المغرب، وإمام الدعاة ومكون قيادات الحركة الإسلامية في المغرب، ومؤسس ورئيس نادي الفكر

"شــوف تيفي"

توفــي صبيحة يومه السبت 26 ماي 2018، أستاذ الأجيال الدكتور إدريس الكتاني، أحد أواخر مؤسسي الحركة الوطنية في المغرب، وإمام الدعاة ومكون قيادات الحركة الإسلامية في المغرب، ومؤسس ورئيس نادي الفكر الإسلامي، وأحد مؤسسي رابطة علماء المغرب ومنظمة الدفاع عن الكفاح الفلسطيني.

ويعتبر الراحل "إدريس الكتاني" أحد أبرز القيادات الإسلامية في المغرب، كما يعتبر أكبر علماء الاجتماع في المغرب، وترك الراحل مؤلفات كثيرة؛ منها: المغرب المسلم ضد اللادينية، وجنوح الأحداث، واستراتيجية الدفاع عن الأمن الإسلامي، وغير ذلك من المؤلفات...

وقد نعاه قريبه الشيخ حسن الكتاني بتدوينة جاء فيها: "عمنا مولاي إدريس هو آخر من بقي من أبناء الإمام محمد بن جعفر الكتاني، و كان من علماء القرويين و أخذ الدكتوراه في علم الاجتماع من كندا، ولد في دمشق سنة 1336هـ الموافق لـ سنة 1917م، و قدم للمغرب مع أبيه و أسرته سنة 1345هـ الموافق لـ سنة 1926م، أمه هي السيدة الفاضلة السعدية بنت المكي ابن عبد الله الفاسية الأندلسية، وكان مفزعنا عندما تدلهم الأمور إلى أن أدركته الشيخوخة فكان مقصد طلبة الحديث للرواية عنه لسنده العالي، و عمنا هو والد خبير الاقتصاد الإسلامي الشهير الدكتور عمر الكتاني حفظه الله".

هــذا وسيوارى جثمانه في مقبرة مرجان بحي الرياض عصر اليوم .. وإنــا لله وإنا إليـه راجعون.

 

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شوف تيفي المغرب وفاة الكتاني كبير مشايخ المغرب الحركة الإسلامية

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