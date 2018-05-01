هـــام للمغاربة..إجراءات غير مسبوقة لشراء أضحية العيد وهاذي هي المساطر ﻿

بعد الجدل الذي خلفه تعفن أضاحي كثيرة للمغاربة خلال عيد الأضحى الماضي، كشفت يومية المساء الصادرة يومه السبت أن المغاربة سيشترون أضاحي العيد لهذه السنة بواسطة ''بونات'' من وحدات معتمدة تتضمن رقم

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بعد الجدل الذي خلفه تعفن أضاحي كثيرة للمغاربة خلال عيد الأضحى الماضي، كشفت يومية المساء الصادرة يومه السبت أن المغاربة سيشترون أضاحي العيد لهذه السنة بواسطة "بونات" من وحدات معتمدة تتضمن رقم الأضحية واسم وعنوان الضيعة التي جاءت منها الأضحية، وذلك لوضع حد لحالة الفوضى التي يعرفها السوق، والتي تمنع من تحديد المسؤوليات والقيام بالمتابعات القانونية في حالة حدوث حالة تعفن للأضاحي.

وأضافت المساء في عددها الصادر غدا السبت، أن هناك وثائق تظهر أن وزارة الفلاحة رفعت سقف حالة تأهبها خلال الأسابيع الماضية من أجل ضمان عدم تكرار حالة تعفن الأضاحي، من خلال التوقيع على اتفاقية شراكة مع الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، لاتخاذ إجراءات صارمة تمكن من تفادي الوضع الذي عاشه المغاربة خلال عيد الأضحى.