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ممثلة مصرية شهيرة تفضح رامز جلال وتعترف بفبركة مقلبها

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 12:06 ممثلة مصرية شهيرة تفضح رامز جلال وتعترف بفبركة مقلبها | ثقافة و فنون
ممثلة مصرية شهيرة تفضح رامز جلال وتعترف بفبركة مقلبها
بعد الضجة التي أحدثها البرنامج « رامز تحت الصفر » للممثل المصري رامز جلال ، خرجت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور بتصريح تعترف من خلاله بفبركة مقلبها.

شوف تيفي

بعد الضجة التي أحدثها البرنامج « رامز تحت الصفر » للممثل المصري رامز جلال ، خرجت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور بتصريح تعترف من خلاله بفبركة مقلبها.

وحسب ما أورده موقع سيدتي، فإن ريهام عبد الغفور صرحت « الكابتن مجدي عبد الغني اتصل بي وأخبرني إنه يصور برنامج ترفيهي "أشبه بالمقالب".

 وأضافت المتحدثة « عندما شاهدت وجه مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر، شعرت بأن الأمر غير حقيقي، غير أنني أكملت تصوير البرنامج، إلا أنه وعندما لمحت النمر والدب شعرت بالخوف لأنطق بالشهادتين ».

 هذا وعند بث كل حلقة من برنامج المقالب « رامز تحت الصفر »، تنقسم الأراء بين من يشكك في مصداقية البرنامج وبين من يصدقها.

 

‫شوف تيفي

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رامز تحت الصفر ريهام عبد الغفور مقلب شوف تيفي المغرب

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