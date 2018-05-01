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الجامعة تستدعي رئيس المغرب التطواني

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 12:05 الجامعة تستدعي رئيس المغرب التطواني | سبور
الجامعة تستدعي رئيس المغرب التطواني
وجهت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استدعاء لعبد المالك أبرون رئيس فريق المغرب التطواني لكرة القدم.

" شوف سبور"

وجهت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، استدعاء لعبد المالك أبرون رئيس فريق المغرب التطواني لكرة القدم.

وتوصل الفريق التطواني برسالة من الجامعة الملكية المغربية قصد مثول أمام لجنة الأخلاقيات يوم 31 ماي الجاري بخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وليد الركراكي مدرب فريق الفتح الرباطي.

وشكك الركراكي في مصداقية البطولة الاحترافية، متهما بعض الأندية كفريق اتحاد طنجة والمغرب التطواني بالتقليل من أهمية المباريات وتلقيهما هزائم أثرت بطريقة غير مباشرة على ترتيب فريقه.

 

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