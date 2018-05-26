بالصور.. ''فيفا'' يكشف عن مكان إقامة الأسود في نهائيات كأس العالم 2018 ﻿

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن صور مكان إقامة المنتخب المغربي بروسيا خلال مشاركته في نهائية كأس العالم 2018.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن صور مكان إقامة المنتخب المغربي بروسيا خلال مشاركته في نهائية كأس العالم 2018.

ونشر الاتحاد في صفحته الرسمية '' تويتر'' صور أحد الفنادق التي سيقيم فيها المنتخب المغربي والمتواجدة في مدينة ''فورونيج'' الروسية، والتي تبعد عن العاصمة موسكو بـ500 كيلوميتر.

وتعتبر هذه المدينة واحدة من المدن الأقل ضوضاء مقارنة بالعاصمة الروسية موسكو، وسيحتاج المنتخب إلى ما بين ساعة ونصف وساعتين، في رحلات جوية، للوصول إلى الملاعب التي سيواجه فيها منتخبات إيران، البرتغال، إسبانيا.

ومعلوم أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه، في مباراته الأولى في نهائيات كأس العالم، منتخب إيران، في مدينة ''سانت بيترسبورغ''، على أن يواجه في مباراته الثانية المنتخب البرتغالي في العاصمة ''موسكو''، ثم يواجه، في مباراته الثالثة، المنتخب الإسباني، في مدينة ''كالينغراد''.