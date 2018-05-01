نايضة في الميريكان.. إطلاق النار على مدرس وطالبة وهذه الحصيلة – فيديو ﻿

أقدم تلميذ مسلح بمسدسين على إطلاق النار على مدرس وطالبة في مدرسة بولاية إنديانا يوم أمس الجمعة.

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أقدم تلميذ مسلح بمسدسين على إطلاق النار على مدرس وطالبة في مدرسة بولاية إنديانا يوم أمس الجمعة.

وحسب تقارير دولية، فإن حادث إطلاق النار أسفر عن إصابة الضحايا بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي تفاصيل الواقعة، « المدرس انتزع المسدسين وطرح التلميذ أرضا ليحمي بذلك التلاميذ الآخرين في قاعة الدراسة » .. وأضافت المصادر ذاتها، أن « منفذ العملية استأذن للخروج من قاعة الدراسة ثم عاد ومعه مسدسان وأطلق النار أثناء إحدى الحصص فأصاب مدرسا بإصابات طفيفة فيما أصيبت طالبة بجروح وصفت بالحرجة حيث ترقد في مستشفى في إنديانابوليس ».

هذا وفتحت الشرطة الأمريكية تحقيقا في ظروف وملابسات الواقعة.