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فريق إماراتي يرغب في التعاقد مع عمر المنصوري

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 11:04 فريق إماراتي يرغب في التعاقد مع عمر المنصوري | سبور
فريق إماراتي يرغب في التعاقد مع عمر المنصوري
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن فريق اتحاد كلباء الإماراتي ، عبر عن رغبته في التعاقد مع عمر المنصوري، بصفة نهائية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

شوف سبور

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن فريق اتحاد كلباء الإماراتي ، عبر عن رغبته في التعاقد مع عمر المنصوري، بصفة نهائية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان المنصوري لعب معارا لاتحاد كلباء من فريق أولمبيك آسفي، مقابل 100 مليون سنتيم، مع تضمين عقده بندا يخول للفريق الأولوية في التعاقد معه.

ويذكر أن عمر المنصوري كان قد تعاقد مع أولمبيك آسفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما إليه من الرجاء الرياضي ، قبل أن يغادر في فترة الانتقالات الشتوية إلى اتحاد كلباء، حيث يمتد عقده مع أولمبيك آسفي إلى غاية صيف سنة 2019.

 

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء اتحاد كلباء الإماراتي عمر المنصوري أولمبيك آسفي الرجاء الرياضي

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