مجموعة رباب فيزيون تطلق فيديو كليب تحت عنوان "هو الله" بنكهات رمضانية روحانية ﻿

أطلقت مجموعة رباب فيزيون فيديو كليب خاص بشهر رمضان الأبرك تحت عنوان ''هو الله '' وذلك احتفاء بالأجواء الرمضانية الروحانية الدينية التي تميز هذا الشهر المبارك خلافا لما عهده الجمهور منها.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أطلقت مجموعة رباب فيزيون فيديو كليب خاص بشهر رمضان الأبرك تحت عنوان "هو الله " وذلك احتفاء بالأجواء الرمضانية الروحانية الدينية التي تميز هذا الشهر المبارك خلافا لما عهده الجمهور منها.

ووفق بلاغ توصلت به "شوف تيفي" فهذا الفيديو كليب يعد هو الثالث على التوالي في مسار المجموعة بعد كليب "أكادير أوفلا " وكليب أغريب " الذي سهر المخرج الشاب هشام العابد على وضع لمساته الإخراجية بنظرة خاصة ومتميزة.

وتتكون كلمات الأغنية حسب ذات البلاغ من أسماء الله الحسنى بروح طيبة وبإيقاعات عالمية تساير النهج الذي تتبناه المجموعة منذ مدة، والذي يخلق لها تفاعلا منقطع النظير من طرف الجمهور في مختلف المنصات الوطنية والدولية بغض النظر عن الأعمار والأجناس والثقافات، وفق سياسة المجموعة على المضي قدما في مسايرة ما تشهده موسيقى العالم من تطور و عصرنة خصوصا فيما يتعلق بالموسيقى المغربية الأمازيغية والموسيقى العربية عامة .

وفي تصريح لهشام العابد مخرج الفيديو كليب، أعرب عن اعتزازه وشرفه بالاشتغال مع مجموعة رباب فيزيون معتبرا إياها من المجموعات الموسيقية التى تسعى دائما إلى تطوير الأغنية الأمازيغية و إيصالها للعالمية .

وأضاف ذات المتحدث على أن فريق العمل الساهر على إعداد الفيديو كليب يتكون من شباب مبدعين في مجالات مختلفة من أبناء أكادير اجتمعوا على الاجتهاد في كل ما يتعلق بالصورة والتقنيات لتقديم الفيديو في حلة تليق بمستوى الأغنية المغربية الأمازيغية .