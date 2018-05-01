 حصري/ لقطات جنسية ساخنة لـ ''بوعشرين'' تفسد صيـام محام أثناء عرض الفيديوهات بالمحكمة (التفاصيل الكاملة) ﻿
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حصري/ لقطات جنسية ساخنة لـ ''بوعشرين'' تفسد صيـام محام أثناء عرض الفيديوهات بالمحكمة (التفاصيل الكاملة)

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 10:56 حصري/ لقطات جنسية ساخنة لـ بوعشرين تفسد صيـام محام أثناء عرض الفيديوهات بالمحكمة (التفاصيل الكاملة) | بوليتيك
حصري/ لقطات جنسية ساخنة لـ ''بوعشرين'' تفسد صيـام محام أثناء عرض الفيديوهات بالمحكمة (التفاصيل الكاملة)
بعــد مواصلة أشغـال جلسة محاكمة ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش والاغتصاب والاتجار بالبشر ، ليلة الجمعة بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وعرض فيديوهات أخرى للمتهم وهو يمارس الجنس

 ''شوف تيفي''

بعــد مواصلة أشغـال جلسة محاكمة ''توفيق بوعشرين'' المتابع بتهم التحرش والاغتصاب والاتجار بالبشر ، ليلة الجمعة بالقاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ، وعرض فيديوهات أخرى للمتهم وهو يمارس الجنس مرة على نفسه، ومرة على المشتكية ''أ.ح'' وبطريقة شاذة ومقززة فوق الكنبة الشهيرة لمكتبه الموجود بمقر ''أخبار اليوم'' تغيرت ملامح هيئة دفــاعه وتعكر مزاج أنصاره و من كان يدافع عنه إلى وقت قريب حيث بدأ الكل ينسحب من القاعة إلى بهو المحكمة أو إلى المقهى أو إلى منزله .

وحسب مصادر ''شوف تيفي'' فقد ظهر ''بوعشرين'' في فيديو تم عرضه في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة وهو يدخل أصبع المشتكية ''أ.ح'' في مؤخرته ويساعدها بيديه و ينتشي بذلك ، ويهيج وبصوت عال يتفوه بــ''آهات...'' اضطر معها بعض محامييه أن يضعوا أصابعهم في آذانهم خشية الوقوع في المحظور... ، فيما بقي البعض من هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني يشاهدون وبملامح غـاضبة وأنامل مرتجفة يكتبون ملاحظاتهم للاحتفاظ بها لمناقشة الموضوع نظرا لصلة الفيديو باستغلال واستعباد إحدى مستخدماته ، إلا أن محاميا محسوبا على ''البيجيدي'' وأحد رموزه أغمض عينيه و انتفض في وجه الجميع وبدأ يصرخ خارج العــادة وبشكل هستيري أثار تساؤلات وسط القاعة بين أطراف المحكمة .

وصرخ محامي ''توفيق بوعشرين'' داخل القاعة قائلا: ''مشاهدة الفيديوهات يؤثر على شهر رمضان العظيم عند الله ... هاذشي حرام فالإســلام... لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم... اتقوا الله فينا الإخوان ...''، واعتبر ''ع.م'' أن شهر رمضان غير مناسب لعرض الفيديوهات الجنسية لصديقه وموكله ''بوعشرين'' ، مشددا أن المحاكمة خارج الشرع وأصولها ، والمحكمة تقوم بشيء يخالف الكتاب والسنة والدين ، وهو الشيء الذي جعل دفاع الطرف المدني يتدخل على اعتبار أن هذا ليس بكلام المحامي، وخاطبه أحدهم قائلا: ''لامجال لنا هنا للحياء نحن في مهمة قانونية ورسالة سامية إلى كان عندك مشكل فهو يهمك أنت أما أحنا كنديرو خدمتنا ...''.

وعلق محام بدفاع الطرف المدني هو الآخر قائلا : ''ليس هناك محاكمة خارج الشريعة وأخرى داخلها وهذا مس بالقضاء وتصرف داعشي وما المانع من عرض الفيديوهات خلال شهر رمضان'' وزاد متسائلا: ''اذا حتى الطبيب نمنعوه من القيام بعملية جراحية للمرأة في فرجها خلال شهر رمضان'' واعتبر محامو الضحايا في الملف أن كلام محامي ''بوعشرين'' هروب من الحقيقة وكلام العواطف ومحاولة لدغدغة مشاعر المغاربة في مهنة مقدسة و كبت وليس ثقافة قانــونية...

وجدير بالذكر أن المثير في تصرف المحامي ''ع.م'' هو طلبه من هيئة الحكم التي تبث في الملف والتي يترأسها القاضي بوشعيب فريح، بوقف عرض الفيديوهات لأن ذلك يفسد رمضان، وملتمسه بتأخير مشاهدة الفيديوهات إلى ما بعد شهر رمضان وهو ما جعل عددا من المحامين المنتمين إلى هيئة دفاع الطرف المدني، يحتجون على تصريحاته، والتي اعتبروها ''لا يمكنها أن تصدر عن رجل قانون'' ووصفوها بإحدى مظاهر ''الكبت'' التي تسيء إلى المحكمة والمحامين، على اعتبار أن المحامي رجل قانون، ويجب أن يناقش مضامين الفيديوهات قانونيا وليس الحديث عن كونها تفسد عليه رمضان، قبل أن تقرر هيئة الحكم، بعد ساعات طوال من عرض الفيديوهات الجنسية للمشتكية ''أ.ح'' تأجيل النظر في الملف إلى غاية ليلة الاثنين المقبل.

وجدير بالذكر أن المحكمة تعرض فيديوهات جنسية للمتهم ''بوعشرين'' ناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل .

هــذا و يتابع المتهم بجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير و التسجيل، كما يتابع بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المحكمة المغرب توفيق بوعشرين الاستئناف

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