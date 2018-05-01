قربالة نايضة في البرلمان.. توفيق كميل يهين وفاء البقالي والأخيرة تنتفض في وجهه ﻿

انتفضت النائبة البرلمانية وفاء البقالي خلال الاجتماع الأخير لفريق الاتحاد الدستوري بالبرلمان في وجه رئيس الفريق توفيق كميل، بعدما تعمد هذا الأخير إهانتها للمرة الثانية.

شوف تيفي: عبد الرحمن بن دياب

انتفضت النائبة البرلمانية وفاء البقالي خلال الاجتماع الأخير لفريق الاتحاد الدستوري بالبرلمان في وجه رئيس الفريق توفيق كميل، بعدما تعمد هذا الأخير إهانتها للمرة الثانية.

وترجع أسباب النزول، إلى الاجتماع ما قبل الأخير لفريق الاتحاد الدستوري، الذي تغيب فيه رئيس الفريق، حين أثيرت قضية تهميش المرأة البرلمانية داخل الفريق المذكور، الأمر الذي لم يستسغه توفيق كميل، ليواجه البرلمانية وفاء البقالي أمام مجموعة من البرلمانيين من مختلف الأحزاب بالممر المؤدي لمدخل القبة، مخاطبا إياها "عندك الزهر ما كنتش حاضر.."، قبل أن تنسحب هاته الأخيرة في هدوء، وتطرح الموضوع في لقاء آخر أمام الفريق بحضوره، وهو ما حدث بالفعل، غير أن كميل زاد الطين بلة، حين تعمد وللمرة الثانية إهانة رفيقته في الحزب، بعدما تجاهل موضوعها، وقال بالحرف "خليونا ننتقلو لموضوع مهم"، الأمر الذي دفع بالبقالي لأن تصرخ في وجهه، في محاولة منها للدفاع عن كرامتها، وهو ما ذهب إليه أحد النواب الحاضرين، موجها انتقاده لرئيس الفريق على طريقة تعامله وتصرفه مع النائبة المذكورة.

الجدير بالذكر، أن وفاء البقالي كانت تشغل مهمة ضمن لجنة المالية باعتبارها مفتشة جهوية في وزارة المالية، قبل أن يعمد توفيق كميل إلى تجريدها من هاته الصفة لأسباب مبهمة وغير معروفة.