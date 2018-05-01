هذه حقيقة تعرض الفنان عادل الميلودي لاعتداء جسدي ﻿

تعرض الفنان المغربي عادل الميلودي ليلة أمس لاعتداء جسدي بمدينة سيدي علال البحراوي.

شوف تيفي

تعرض الفنان المغربي عادل الميلودي ليلة أمس لاعتداء جسدي بمدينة سيدي علال البحراوي.

وفي اتصال هاتفي مع زوجة الميلودي صرحت فيه لقناة "شوف تيفي" أن زوجها دخل في نقاش مع أحد باعة المزروعات بمنطقة الكاموني الذين اعتاد التبضع منهم، الشيء الذي تطور إلى مشاداة بالأيادي بينه وبين الباعة حيث قاموا بضربه وسرقة هاتفه.

وكشفت زوجته في نفس الاتصال أن الحادث تطور بشكل كبير مما استدعى حضور رجال الدرك الملكي التابعين لمنطقة الكاموني حيث قاموا باعتقال الباعة الذين اعتدوا على الميلودي.

ويشار إلى أن الميلودي لم يتعرض لأي أذى جسدي حسب ما صرحت به زوجته إيمان في نفس الاتصال.