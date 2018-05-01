نجم البطولة الوطنية الإحترافية ينتقل إلى الدور الفرنسي ﻿

انتقل نجم الفتح الرباطي لكرة القدم نايف أكرد لفريق ديجون الفرنسي قادما إليه من النادي الرباطي وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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انتقل نجم الفتح الرباطي لكرة القدم نايف أكرد لفريق ديجون الفرنسي قادما إليه من النادي الرباطي وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب ما كشفت عنه قناة الرياضية، فإن النادي الفرنسي تعاقد مع المدافع نايف أكرد لثلاثة مواسم رياضية ينتقل على إثرها الأخير إلى الدوري الفرنسي بداية من الموسم الكروي المقبل.

وكان قد حدد نادي الفتح مبلغ مليون و400 ألف دولار، كسعر لبيع مدافعه نايف أكرد، بعد تلقيه للعديد من العروض في الفترة الأخيرة.

يشار أن تألق اللاعب رفقة ناديه ومنتخب المغرب للمحليين، قد ساهم في ارتفاع أسهمه خلال الفترة الأخيرة.