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بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 09:54 قطرات مطرية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع
قطرات مطرية بهذه المناطق اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع تسرب سحب منخفضة نسبيا كثيفة شمال ووسط الساحل الأطلسي مع نزول أمطار

شوف تيفي

 تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع تسرب سحب منخفضة نسبيا كثيفة شمال ووسط الساحل الأطلسي مع نزول أمطار جد خفيفة.

 كما ستظهر بعض السحب الركامية غير المستقرة خلال الظهيرة فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، ستصل ليلا إلى السايس ومحليا إلى الريف والواجهة المتوسطية وستكون مصحوبة بقطرات أو زخات أحيانا رعدية.

 وستكون السماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما، من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للبلاد وجنوب المنطقة الشرقية، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من الشمال أو الغرب في معظمها بباقي الجهات.

 وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و14 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس والشاوية وبهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 14 و19 درجة بالسهول والسواحل وجنوب المنطقة الشرقية وسوس وبالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

 وستتراوح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة قرب السواحل، وما بين 23 و28 درجة شمال المنطقة الشرقية والسايس وبالسهول وسوس، فيما ستتراوح ما بين 28 و33 درجة بجنوب المنطقة الشرقية وبالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين الداخلة والكويرة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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