كولوبكوف : روسيا أوفت بجميع التزاماتها تجاه المونديال ﻿

أكد وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، يوم أمس الجمعة، أن بلاده جاهزة لاحتضان نهائيات كأس العالم وأوفت بجميع التزاماتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص التحضير للمونديال الكروي .

" شوف سبور"

أكد وزير الرياضة الروسي بافل كولوبكوف، يوم أمس الجمعة، أن بلاده جاهزة لاحتضان نهائيات كأس العالم وأوفت بجميع التزاماتها تجاه الاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص التحضير للمونديال الكروي .

وأضاف كولوبكوف، في حديث لوكالة الأنباء الروسية، "لقد أوفينا بجميع التزاماتنا تجاه الفيفا بالنسبة للمونديال، وجميع الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة في جميع المدن المستضيفة جاهزة على أرفع مستوى لاستقبال الجماهير من كافة أرجاء العالم".

وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا ب 11 مدينة روسية هي موسكو وسان بترسبورغ وكالينينغراد وفولغوغراد وقازان وسمارا وسارانسك وسوتشي ويكاترينبورغونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.