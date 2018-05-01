وزارة الداخلية الأوكرانية تخصص تعزيزات أمنية مهمة لتأمين مباراة عصبة الأبطال الأوروبية ﻿

كشفت وزارة الداخلية الأوكرانية ،اليوم السبت ،أن أزيد من 10 آلاف شرطي يؤمنون بالعاصمة كييف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وليفيربول على الملعب الأولمبي .

" شوف سبور"

كشفت وزارة الداخلية الأوكرانية ،اليوم السبت ،أن أزيد من 10 آلاف شرطي يؤمنون بالعاصمة كييف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وليفيربول على الملعب الأولمبي .

وأوضحت وزارة الداخلية الأوكرانية أن عمل عناصر الشرطة سيمتد إلى غاية صباح يوم غد الأحد لتأمين إجراء المباراة في جو هادئ وضمانا لسلامة مشجعي الفريقين إلى غاية عودتهم إلى بلدانهم .

وكانت الشرطة الأوكرانية قد حالت دون وقوع اشتباك صباح اليوم السبت بين مجموعة أوكرانية متعصبة وبعض زوار المدينة ،كما فضت شجارا وعراكا بين أطراف تنتسب إلى مجموعات محلية وبعض الأجانب .