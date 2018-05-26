 حجز حوالي 1000 طن من الحليب واللبن داخل مخبإ سري بإنزكان +''صور'' ﻿
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حجز حوالي 1000 طن من الحليب واللبن داخل مخبإ سري بإنزكان +''صور''

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 08:56 حجز حوالي 1000 طن من الحليب واللبن داخل مخبإ سري بإنزكان +صور | مجتمع
حجز حوالي 1000 طن من الحليب واللبن داخل مخبإ سري بإنزكان +''صور''
تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بعمالة إنزكان أيت ملول زوال يوم أمس الجمعة من حجز كميات جد هامة بلغت حوالي 1000 طن من الحليب ومشتقاته داخل مرآب سري بحي تراست يستغل كمستودع

شوف تيفي:إنزكان

تمكنت اللجنة الإقليمية المختلطة لمراقبة الجودة والأسعار بعمالة إنزكان أيت ملول زوال يوم أمس الجمعة من حجز كميات جد هامة بلغت حوالي 1000 طن من الحليب ومشتقاته داخل مرآب سري بحي تراست يستغل كمستودع لتخزين وتحويل وتفريغ مادة الحليب ومشتقاته دون ترخيص قانوني.

وأوضحت مصادر ''شوف تيفي''، أن اللجنة سجلت خروقات عدة أهمها كون المادة الأولية للحليب مجهولة المصدر وعملية التخزين تتم في ظروف غير صحية.

وأضافت ذات المصادر، أن حجز هذه الكمية الهامة من الحليب واللبن جاء بعد توصل المصالح المعنية بإخبارية تفيد بوحود مخبإ سري لإنتاج وتخزين الحليب ومشتقاته بطرق مشكوك فيها، وبناء على هذه الإخبارية انتقلت لجنة مختلطة لعين المكان وبأمر من النيابة العامة تمت مداهمة المخزن السري ليتم حجز حوالي 1000 طن من اللبن والحليب معبأة بإحكام داخل براميل بلاستيكية إضافة إلى معدات وآليات تستعمل في إعداد وإنتاج هذه المواد الحيوية.

هذا وتم توقيف شخص على ذمة هذه القضية وإحالته على أنظار الحراسة النظرية للتحقيق معه حول المنسوب له، وفقا للمقتضيات القانونية التي تمنع الإدخار السري، وممارسة هذا النشاط بدون ترخيص من المصالح المختصة .

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شوف تيفي المغرب إنزكان حجز حوالي 1000 طن الحليب واللبن مخبأ سري المقاطعة

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