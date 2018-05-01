 قبل الإفطار.. النيران تجتاح منزلا في حي الزاوية بمراكش وها أشنو وقع ﻿
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قبل الإفطار.. النيران تجتاح منزلا في حي الزاوية بمراكش وها أشنو وقع

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 04:02 قبل الإفطار.. النيران تجتاح منزلا في حي الزاوية بمراكش وها أشنو وقع | حوادث و حقوق
قبل الإفطار.. النيران تجتاح منزلا في حي الزاوية بمراكش وها أشنو وقع
التهمت النيران عشية يومه الجمعة قبل الإفطار، منزلا بجل محتوياته بحي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة لمراكش، وسط هلع واسع من طرف سكان الحي، الذين هرعوا إلى خارج بيوتهم.

شوف تيفي

التهمت النيران عشية يومه الجمعة قبل الإفطار، منزلا بجل محتوياته بحي الزاوية العباسية بالمدينة العتيقة لمراكش، وسط هلع واسع من طرف سكان الحي، الذين هرعوا إلى خارج بيوتهم.

وحسب مصادر محلية فقد تسبب الحريق الذي اندلع بالمنزل المتواجد بدرب جديد في الحي المذكور، في إصابة ثلاثة أشخاص إلى جانب التسبب في خسائر مادية جسيمة بفعل انتشار النيران، حيث حضرت الوقاية المدنية لإخماد النيران وساعدها في ذلك أبناء الحي الذين بدؤوا إخماد النيران حتى لا تتطور الأمور إلى المنازل المجاورة.

هذا ونقلت سيارة الإسعاف المصابين إلى المستعجلات لتلقي العلاجات الأولية، في حين لم يكشف بعد عن سبب هذا الحريق المهول.

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حريق إسعاف الوقاية المدنية مراكش

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