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مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 01:51 مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور | مجتمع
مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور
نشر مؤخرا مواطنون، نداء مرفقا بـ''فيديو'' عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مجموعة من الصور لفتاة وهي مضرجة بالدماء، بعدما عرّضتها والدتها للضرب والتعنيف.

شوف تيفي

نشر مؤخرا مواطنون، نداء مرفقا بـ''فيديو'' عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق مجموعة من الصور لفتاة وهي مضرجة بالدماء، بعدما عرّضتها والدتها للضرب والتعنيف.

وأكد مصدر مطلع، أن المعنية بالأمر اِختفت منذ 5 أيام ولم تظهر، بعد تعنيفها بقسوة، مضيفا أن والدها طاعن في السن ولا يستطيع الدفاع عنها وهو بنفسه يتعرض للضرب من طرف زوجته المعنية.

جدير بالذكر أن محامي بهيئة الناظور وفاعلة مدنية، قاما ليلة أمس بتقديم بلاغ لدى مفوضية أمن بني أنصار، إلا أن الأمن لم يحرك ساكنا، بل الأكثر من ذلك وحسب تصريح المحامي تم إيهامهم من طرف الضابط المداوم بأنه سيتوجه إلى منزل الضحية، لكن بعد التأكد تبث أنه لم يقم بذلك.

وقد تساءل المحامي بهيئة الناظور، كيف يعقل أن رئيس النيابة العامة أمر بمتابعة كل مواطن لم يقم بالتبليغ عن حدوث جريمة، في حين لا تتحرك مصالح الشرطة عند إعلامها بالأمر.

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