قبل دقائق من آذان المغرب..تفاصيل مثيرة حول الشاب اللي قتل صاحبو بمراكش وخشا فيه جنوية بالقرب من العضو الذكري على قبل 400 درهم ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السبب الكامنة وراء وقوع الجريمة التي هزت حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، قبل آذان المغرب يومه الجمعة 25 ماي، يعود إلى وقوع نقاش حاد وقع بين الطرفين بسبب دين تبلغ

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن السبب الكامنة وراء وقوع الجريمة التي هزت حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، قبل آذان المغرب يومه الجمعة 25 ماي، يعود إلى وقوع نقاش حاد وقع بين الطرفين بسبب دين تبلغ قيمته 400 درهم، ليقوم الشاب البالغ من العمر 27 سنة، بتوجيه طعنة لصديقه البالغ قيد حياته 26 سنة، على مستوى المنطقة الفاصلة بين فخذه وعضوه الذكري.

وأشار ذات المصدر أن الضحية تم نقله إلى مستعجلات مستشفى ابن طفيل لكنه فارق الحياة نظرا لخطورة الإصابة التي تعرض لها بالقرب من عضوه الذكري.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تمكنت من إيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي قبل قليل من يومه الجمعة بالقرب من الحي المذكور.