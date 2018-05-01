 عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور | مجتمع

مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور

قبل دقائق من آذان المغرب..تفاصيل مثيرة حول الشاب اللي قتل صاحبو بمراكش وخشا فيه جنوية بالقرب من العضو الذكري على قبل 400 درهم | حوادث و حقوق

قبل دقائق من آذان المغرب..تفاصيل مثيرة حول الشاب اللي قتل صاحبو بمراكش وخشا فيه جنوية بالقرب من

نايضة في بيت الطفلة غزل وها أشنو واقع | مجتمع

نايضة في بيت الطفلة ''غزل'' وها أشنو واقع

ها المعقول..مقبرة تساوي 400 مليون ضواحي الرباط وها كيفاش | مجتمع

ها المعقول..مقبرة تساوي 400 مليون ضواحي الرباط وها كيفاش

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة | بوليتيك

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو شوم تندوف وها أشنو واقع فالمنطقة | بوليتيك

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو ''شوم تندوف'' وها

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش

خطير.. مخزني يتعرض لطعنة غادرة بالسلاح الأبيض وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. مخزني يتعرض لطعنة غادرة بالسلاح الأبيض وها علاش

فلتات لسان وزراء العثماني

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 00:40 عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة | بوليتيك
عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه السبت 26 ماي خلال أشغال الجلسة السرية، حوالي 5 فيديوهات، وصفها من حضروا داخل القاعة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه السبت 26 ماي خلال أشغال الجلسة السرية، حوالي 5 فيديوهات، وصفها من حضروا داخل القاعة بالمقززة والتي تؤكد تجرد المتهم من الإنسانية خلال استغلاله الجنسي للمشتكية ''أ.ل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توفيق بوعشرين، ظهر بهذه الفيديوهات، وهو يرتدي ''ثبانا'' أبيض اللون وقميصا، ويستلقي فوق ''الكنبة'' بمكتبه الخاص، قبل أن يأمر المشتكية بالقيام بأمور شاذة ومقززة كتقبيل و''مص'' أصابع رجليه و''إبطه''، بالإضافة إلى قيامه بأمور ''أنثوية'' كتحسس مؤخرته.

وأشار ذات المصدر إلى أن بوعشرين وخلال عرض هذه الفيديوهات التي تترواح مدتها ما بين 9 و30 دقيقة، بدى شاحب اللون مطأطأ الرأس، مبرزا أن جميع المحامين المكلفين بالدفاع عنه غادروا القاعة، وتركوه وحيدا رفقة المحامين المكلفين بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بوعشرين المحامين المشتكيات القاضي الدفاع

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو شوم تندوف وها أشنو واقع فالمنطقة | بوليتيك

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو ''شوم تندوف'' وها أشنو واقع فالمنطقة

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ومواصلة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ومواصلة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة

غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة جون أفريك من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة الدوفيز الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز | بوليتيك

غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز

خاص: إلياس العماري يدفع بأبو الغالي لمنافسة بنشماس | بوليتيك

خاص: إلياس العماري يدفع بأبو الغالي لمنافسة بنشماس

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو التبوريشة.. شاب من إفريقيا جنوب الصحراء يشهر إسلامه بمسجد النور بطنجة‎ | قنوات أخرى
منذ 34 دقيقة

فيديو التبوريشة.. شاب من إفريقيا جنوب الصحراء يشهر إسلامه بمسجد النور بطنجة‎

الممثل الأمريكي ويل سميث يشارك في أغنية كأس العالم | قنوات أخرى

الممثل الأمريكي ويل سميث يشارك في أغنية كأس العالم

بالفيديو.. الفنانة السورية ديمة بياعة تستضيف الأخوين عمر و رجاء بلمير بمنزلها | قنوات أخرى

بالفيديو.. الفنانة السورية ديمة بياعة تستضيف الأخوين عمر و رجاء بلمير بمنزلها

كن أول من يستمع لأول ملحمة تدعم ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026‎ | قنوات أخرى

كن أول من يستمع لأول ملحمة تدعم ملف المغرب لاحتضان مونديال 2026‎

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور | مجتمع
منذ 2 ساعات

مؤلم..سيدة كتعدى على زوجها وبنتها بطريقة بشعة بالناظور

قبل دقائق من آذان المغرب..تفاصيل مثيرة حول الشاب اللي قتل صاحبو بمراكش وخشا فيه جنوية بالقرب من العضو الذكري على قبل 400 درهم | حوادث و حقوق

قبل دقائق من آذان المغرب..تفاصيل مثيرة حول الشاب اللي قتل صاحبو بمراكش وخشا فيه جنوية بالقرب من

نايضة في بيت الطفلة غزل وها أشنو واقع | مجتمع

نايضة في بيت الطفلة ''غزل'' وها أشنو واقع

ها المعقول..مقبرة تساوي 400 مليون ضواحي الرباط وها كيفاش | مجتمع

ها المعقول..مقبرة تساوي 400 مليون ضواحي الرباط وها كيفاش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.