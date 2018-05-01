عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه السبت 26 ماي خلال أشغال الجلسة السرية، حوالي 5 فيديوهات، وصفها من حضروا داخل القاعة

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، أن القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، عرض قبل قليل من يومه السبت 26 ماي خلال أشغال الجلسة السرية، حوالي 5 فيديوهات، وصفها من حضروا داخل القاعة بالمقززة والتي تؤكد تجرد المتهم من الإنسانية خلال استغلاله الجنسي للمشتكية ''أ.ل.

وأوضحت المصادر ذاتها أن توفيق بوعشرين، ظهر بهذه الفيديوهات، وهو يرتدي ''ثبانا'' أبيض اللون وقميصا، ويستلقي فوق ''الكنبة'' بمكتبه الخاص، قبل أن يأمر المشتكية بالقيام بأمور شاذة ومقززة كتقبيل و''مص'' أصابع رجليه و''إبطه''، بالإضافة إلى قيامه بأمور ''أنثوية'' كتحسس مؤخرته.

وأشار ذات المصدر إلى أن بوعشرين وخلال عرض هذه الفيديوهات التي تترواح مدتها ما بين 9 و30 دقيقة، بدى شاحب اللون مطأطأ الرأس، مبرزا أن جميع المحامين المكلفين بالدفاع عنه غادروا القاعة، وتركوه وحيدا رفقة المحامين المكلفين بالدفاع عن المطالبات بالحق المدني.