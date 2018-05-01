مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو ''شوم تندوف'' وها أشنو واقع فالمنطقة ﻿

عاد التصعيد مجددا إلى المنطقة العازلة حيث أمرت مفتشية القوات المسلحة الملكية بالانتقال إلى المناطق العازلة، من أهمها معبر جديد فتحته موريتانيا، والمسمى بـ''شوم تندوف'' في تحد لمعبر الكركرات البري

شوف تيفي

عاد التصعيد مجددا إلى المنطقة العازلة حيث أمرت مفتشية القوات المسلحة الملكية بالانتقال إلى المناطق العازلة، من أهمها معبر جديد فتحته موريتانيا، والمسمى بـ''شوم تندوف'' في تحد لمعبر الكركرات البري الرابط بين موريتانيا والمغرب، حسب ما كشفت عنه يومية المساء الصادرة ليوم غد السبت.

وأضافت المصادر ذاتها أن وحدات للمشاة معززة بفرق الدرك الحربي، تحركت نحو المناطق العازلة مباشرة بعد الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي قامت بها البوليساريو ببلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية. حيث تبين أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة،بعد استعراضات عسكرية ضخمةومناورات عسكرية ضخمة ومناورات عسكرية للجبهة الوهمية في تيفاريتي تنفيذا لتعليمات صادرة عما يسمى ''وزارة الدفاع'' التي أعطت أوامرها بضرورة ضمان جاهزية الجيش الصحراوي، حيث أعطيت تعليمات للوحدات العسكرية بالرد الحازم على أي استفزاز ينم عن تحرش بالقوات المسلحة الملكية أو بالبنيات العسكرية على طول الحدود مع موريتانيا.