مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض ﻿

بعدما روع مرتفقي وأطر مستشفى ابن طفيل بمراكش، أوقفت مصالح الأمن بمراكش عشية يومه الجمعة، شابا عشرينيا من ذوي السوابق العدلية.

شوف تيفي

بعدما روع مرتفقي وأطر مستشفى ابن طفيل بمراكش، أوقفت مصالح الأمن بمراكش عشية يومه الجمعة، شابا عشرينيا من ذوي السوابق العدلية.

وكشفت مصادر محلية ليلة اليوم الجمعة أن الموقوف تم الاشتباه في أمره، بعدما ولج المستشفى وشرع في استفسار عدد من المرضى والمرتفقين عن سبب تواجدهم بالمستشفى، ما دفعه للاستعانة بسلاح أبيض لترهيب الحاضرين قبل أن تتم السيطرة عليه، وتمت إحالته على الدائرة الأمنية 22 بمنطقة باب دكالة.

وأضافت المصادر ذاتها أنه تم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، ووضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.