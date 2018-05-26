 نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026 ﻿
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نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 00:09 نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026 | سبور
نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026
أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الجمعة، تعيين دافيد تريزيغيه نجم المنتخب الفرنسي وبطل كأس العالم 1998 ، سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 .

شوف سبور

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2026 اليوم الجمعة، تعيين دافيد تريزيغيه نجم المنتخب الفرنسي وبطل كأس العالم 1998 ، سفيرا لملف المغرب لاستضافة مونديال 2026 .

وصرح دافيد تريزيغيه ''أنا مقتنع بأن المغرب سيقدم أفضل الظروف للاعبين وجميع عشاق ومحبي كرة القدم''.

ويعتبر تريزيغيه أحد نجوم للمنتخب الفرنسي الذي حقق مونديال 1998 وبطولة أوروبا عام 2000 ، كما يحتل المركز الرابع في ترتيب هدافي يوفنتوس عبر تاريخه برصيد 171 هدف، وهو أكثر اللاعبين غير الإيطاليين تسجيلاً للأهداف بقميص البيانكونيري.

يذكر أن الملف المغربي ينافس الملف الثلاثي الذي يضم كلا من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على تنظيم مونديال 2026 ، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو المقبل على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب دافيد تريزيغيه الملف المغربي كأس العالم 2026

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