 بنعطية ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي!!! ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة | بوليتيك

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو شوم تندوف وها أشنو واقع فالمنطقة | بوليتيك

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو ''شوم تندوف'' وها

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش

خطير.. مخزني يتعرض لطعنة غادرة بالسلاح الأبيض وها علاش | حوادث و حقوق

خطير.. مخزني يتعرض لطعنة غادرة بالسلاح الأبيض وها علاش

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ومواصلة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ومواصلة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة

غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة جون أفريك من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة الدوفيز الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز | بوليتيك

غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن

عاجل..المهدية تهتز قبل قليل وها أشنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل..المهدية تهتز قبل قليل وها أشنو وقع

التحرش بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية وهتك العرض يقود شاب عشريني للاعتقال باشتوكة آيت بها | حوادث و حقوق

التحرش بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية وهتك العرض يقود شاب عشريني للاعتقال باشتوكة آيت بها

فلتات لسان وزراء العثماني

بنعطية ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي!!!

بتاريــخ : 26 ماي 2018 / 00:07 بنعطية ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي!!! | سبور
بنعطية ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي!!!
كشفت تقارير إعلامية إيطالية ، ان المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ألمح إلى إمكانية رحيله من الفريق، والانتقال إلى الدوري الفرنسي، بداية من الموسم الجديد.

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية إيطالية ، ان المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ألمح إلى إمكانية رحيله من الفريق، والانتقال إلى الدوري الفرنسي، بداية من الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة ''توتو سبورت'': أن بنعطية قال إنه يحب رودي غارسيا مدرب مارسيليا، مضيفا أنه لا يزال لديه في عقده عامين مع يوفنتوس، و أن الأولوية بالنسبة إليه هي كأس العالم، بعد ذلك، سيرى ما هو أفضل بالنسبة له ويوفنتوس''.

يذكر أن الدولي المغربي المهدي بنعطية ، يتواجد ضمن لائحة 26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الدارالبيضاء المهدي بنعطية يوفنتوس الإيطالي مارسيليا الفرنسي المنتخب المغربي كأس العالم 2018

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026 | سبور

نجم الكرة الفرنسية سفيرا للمغرب في مونديال 2026

الناصري يفجرها: معندي ميدار هاذ شهرين وسأفضح المشوشين | سبور

الناصري يفجرها:'' معندي ميدار هاذ شهرين وسأفضح المشوشين''

جمهور الوداد يساند العلالي في مواجهة الكتائب الفايسبوكية للناصري | سبور

جمهور الوداد يساند العلالي في مواجهة ''الكتائب '' الفايسبوكية للناصري

حسنية أكادير تصارع الزمن لإقناع بديع أووك و البركاوي للبقاء بالنادي واللاعبان يطالبان بتحسين وضعيتهما المادية | سبور

حسنية أكادير تصارع الزمن لإقناع بديع أووك و ''البركاوي'' للبقاء بالنادي واللاعبان يطالبان بتحسين وضعيتهما المادية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

طريف و بالفيديو..فيصل فجر جاب معاه الشباكية لمعسكر المنتخب المغربي ..شوفو أشنو دار | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

طريف و بالفيديو..فيصل فجر جاب معاه الشباكية لمعسكر المنتخب المغربي ..شوفو أشنو دار

فيديو جديد ليونس بولماني كيغني للمنتخب المغربي | قنوات أخرى

فيديو جديد ليونس بولماني كيغني للمنتخب المغربي

بيه فيه..هاشكون خرج على التعليم فالمغرب | بــووز

بيه فيه..هاشكون خرج على التعليم فالمغرب

الملك محمد السادس يترأس الدرس الديني الثالت من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | قنوات أخرى

الملك محمد السادس يترأس الدرس الديني الثالت من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو هربو وبقا بوحدو في القاعة | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

عاجل..صادم وخطير: عرض فيديوهات بان فيها بوعشرين في وضعيات شاذة مع إحدى المشتكيات والمحامون ديالو

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو شوم تندوف وها أشنو واقع فالمنطقة | بوليتيك

مثير..جبهة البوليساريو كتقلب على الحرب مع المغرب في رمضان..الجيش المغربي يتحرك نحو ''شوم تندوف'' وها

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض | حوادث و حقوق

مثير..خارج عن القانون ترمضن ودار البلبلة وسط السبيطار بمراكش والقضية فيها السلاح الأبيض

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.