بنعطية ينتقل إلى مارسيليا الفرنسي!!! ﻿

كشفت تقارير إعلامية إيطالية ، ان المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ألمح إلى إمكانية رحيله من الفريق، والانتقال إلى الدوري الفرنسي، بداية من الموسم الجديد.

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية إيطالية ، ان المغربي المهدي بنعطية، مدافع فريق يوفنتوس الإيطالي، ألمح إلى إمكانية رحيله من الفريق، والانتقال إلى الدوري الفرنسي، بداية من الموسم الجديد.

وأكدت صحيفة ''توتو سبورت'': أن بنعطية قال إنه يحب رودي غارسيا مدرب مارسيليا، مضيفا أنه لا يزال لديه في عقده عامين مع يوفنتوس، و أن الأولوية بالنسبة إليه هي كأس العالم، بعد ذلك، سيرى ما هو أفضل بالنسبة له ويوفنتوس''.

يذكر أن الدولي المغربي المهدي بنعطية ، يتواجد ضمن لائحة 26 لاعبا التي استدعاها الناخب الوطني هيرفي رونار ، لخوض التربص الإعدادي،استعدادا لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا .