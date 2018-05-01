يا ربي السلامة.. ترمضينة خايبة قبل الإفطار والقضية فيها القتل بالسلاح الأبيض شوفوا أشنو وقع فمراكش ﻿

على إثر خلاف بسيط تطور إلى ترمضينة خطيرة، بين شابين، بالمدينة الحمراء، قبل موعد إفطار اليوم الجمعة، تطور إلى جريمة قتل بشعة بعدما عمد الجاني على طعن الضحية، وهو شاب عشريني ليسقط قتيلا على الفور.

شوف تيفي

على إثر خلاف بسيط تطور إلى ترمضينة خطيرة، بين شابين، بالمدينة الحمراء، قبل موعد إفطار اليوم الجمعة، تطور إلى جريمة قتل بشعة بعدما عمد الجاني على طعن الضحية، وهو شاب عشريني ليسقط قتيلا على الفور.

وتعد هذه ثاني جريمة بعد أقل من 24 ساعة من جريمة قتل أخرى بحي المسيرة وقعت بمراكش، كانت بطلتها معلمة عندما أجهزت على مهندس، كما تابعت ''شوف تيفي'' أحداثها بالفيديو.

واستنفرت الجريمة مختلف المصالح بالمدينة الحمراء، حيث انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية والشرطة القضائية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية، حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثة الهالك الى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، بأمر من النيابة العامة.