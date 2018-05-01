عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة توفيق بوعشرين ومواصلة عرض الفيديوهات الصادمة والخطيرة ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من اليوم الجمعة 25 ماي، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم

''شوف تيفي''

أعطى القاضي بوشعيب فريح المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من اليوم الجمعة 25 ماي، انطلاقة أشغال جلسة محاكمة مدير جريدة أخبار اليوم، وستكون البداية بمواصلة عرض الفيديوهات التي تدين المتهم المتابع بتهم الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأكد مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي''، أن أشغال جلسة اليوم، التي تجرى أطوارها بشكل سري بالقاعة رقم 8 باستئنافية البيضاء، ستعرف عرض الفيديوهات التي توثق لتعرض المشتكية ''أ.ل'' للاستغلال الجنسي على يد المتهم داخل مكتبه بمقر جريدة أخبار اليوم بالبيضاء.

وأشار ذات المصدر إلى أن أربع مشتكيات، يحضرن أشغال الجلسة السرية إلى جانب مجموعة من المحامين، ويتعلق الأمر ب ''و.م''، و''أ.ل''، و''ن.ل''، و''س.ل''.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسات الماضية التي جرت فصولها خلال الأسبوع الجاري، عرفت عرض العديد من الفيديوهات الصادمة والخطيرة والتي تم وصفها بالمقززة، نظرا لاحتوائها على مشاهد خليعة وشاذة.