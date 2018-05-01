 غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز ﻿
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غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة جون أفريك من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة الدوفيز الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز | بوليتيك

غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن

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غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 23:22 غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة جون أفريك من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة الدوفيز الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز | بوليتيك
غريب وطريف!!!.. الجزائر تمنع مجلة ''جون أفريك'' من ولوج ترابها وتبرر موقفها بقلة ''الدوفيز'' الناجم عن تراجع مواردها من النفط والغاز
صدق أو لا تصدق!! كلفة استيراد الجزائر لمجلة ''جون أفريك'' أصبحت أثقل من نفقاتها المهدرة على مرتزقة البوليساريو!!!!

شوف تيفي:

صدق أو لا تصدق!! كلفة استيراد الجزائر لمجلة ''جون أفريك'' أصبحت أثقل من نفقاتها المهدرة على مرتزقة البوليساريو!!!!

لم تقلها حكومة النظام العسكري صراحة، لكن قرارها القاضي منذ شهر مضى، بمنع المجلة من ولوج ترابها الوطني بمبرر ضرورة الحد من واردات الصحف الأجنبية بفعل قلة ''الدوفيز'' وتراجع عائدات النفط والغاز، هو قرار مثير للضحك والسخرية، كما دفع بعدد من المتتبعين الذين فاجأهم هذا القرار الذي اتخذته الحكومة الجزائرية بشكل أحادي ودون تقديم أية توضيحات، للتساؤل عما إذا كانت تداعيات هذه الأزمة المالية المفترضة ستفرض على جنرالات بوتفليقة المريض وقف واردات السلاح المقدرة بعشرات مليارات الدولارات سنويا لتعزيز القدرات العسكرية لكيان الوهم ومعاداة الوحدة الترابية للمغرب في المحافل الدولية.

فهل يعني هذا القرار الطريف والمثير لأكثر من علامة استفهام أن مبالغ ''جوج فرانك'' التي تصرف في جلب بضعة ألاف من مجلة ''جون أفريك'' مضرة بتوازنات الموازنة العامة داخل هذا البلد الجار أكثر من ضرر نزيف البيترودولار الذي يسببه دعم البوليساريو وتوطينه فوق التراب الجزائري لأزيد من أربعة عقود؟
'' جون أفريك'' لم تجد جوابا على تساؤلات قرائها بالجزائر، لكنها عبرت في عددها الصادر أمس الخميس، عن استغرابها للقرار الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن موزع منشوراتها بهذا البلد قد أحيط علما من طرف وزارة الإتصال الجزائرية بوقف استيراد مجلة جون أفريك، إلى جانب عدد من الصحف والمنشورات التابعة لمجموعة ''جون أفريك ميديا غروب''، استثناء لحصة (كوطا) تتكون من 350 نسخة موجهة لمختلف المؤسسات والقنصليات الأجنبية المتواجدة بالجزائر.

وأوضحت ''جون أفريك'' في العدد نفسه، أن قرار وضع حد لواردات الصحف الأجنبية لم يهم فقط منشورات جون أفريك، بل طال أيضاً عددا من الجرائد الدولية وتحديدا الفرنسية، من قبيل لوموند ولوفيغارو وأفريك ما غازين وباري ماتش وليكيب وغيرها، مبرزة أنه على خلاف ''جون أفريك'' التي بقيت غائبة عن الأشكال، فإن باقي المنشورات تتواجد ببعض محلات بيع التبغ وغيرها.

لماذا؟ سؤال طرحته المجلة على مستشار بوزارة الإتصال الجزائرية، فرد عليها بأن القرار لا يعني وجود رقابة مفروضة على ''جون أفريك''، بقدر ما أن مبررات القرار تعود لإكراهات الأزمة المالية التي تمر منها الجزائر جراء تراجع عائدات النفط وانخفاض مخزون العملة الصعبة، مؤكدا لمجلة ''جون أفريك'' أن سياسة التقشف التي تتبعها الحكومة الجزائرية تفرض ضرورة خفض واردات البلد من الخارج.

مبرر المسؤول الجزائري، لم تكن مقنعة لإدارة المجلة، باعتبار أن حكامة التدبير الإقتصادي للأزمات المالية، حسب هذه الأخيرة، تقتضي ضرورة عقلنة الواردات بكيفية غير مؤثرة على منسوب القراءة لدى المواطن الجزائري، مؤكدة أن سياسة خفض الواردات يجب أن تستهدف بعض المنتوجات الإستهلاكية التي من شأنها الإضرار بتنافسية نظيرتها المحلية وليس الصحف الأجنبية التي تبقى ضرورية لتنوير الرأي العام الجزائري

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