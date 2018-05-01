عاجل..المهدية تهتز قبل قليل وها أشنو وقع ﻿

اهتزت منطقة المهدية الساحلية قبل قليل من ليلة الجمعة السبت، على وقع حادث مأساوي ينضاف إلى ما عرفته مدينة القنيطرة طيلة اليومين الماضيين، فيما بات يعرف بفلوكة القنيطرة.

شوف تيفي

اهتزت منطقة المهدية الساحلية قبل قليل من ليلة الجمعة السبت، على وقع حادث مأساوي ينضاف إلى ما عرفته مدينة القنيطرة طيلة اليومين الماضيين، فيما بات يعرف بفلوكة القنيطرة.

وحسب مصدر "شوف تيفي"، فقد عرفت المنطقة غرق شاب وفتاة ببحر المهدية، في حين تم إنقاذ صديقهم الثالث من موت محقق، و هو الآن تحت العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي.

واتجهت الأنظار طيلة يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بعد غرق فلوكة في عرض بحر القنيطرة، والتي كان ينوي راكبوها إلى الحريك، نظرا للظروف الاجتماعية المزرية التي يمرون منها. إلى الفاجعة التي حصدت أرواح شباب في عمر الزهور.