التحرش بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية وهتك العرض يقود شاب عشريني للاعتقال باشتوكة آيت بها ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة، توقيف مصالح الدرك الملكي لمنطقة بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها اليوم الجمعة، لشاب عشريني متورط في عملية هتك عرض تلميذة وكذا التحرش بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية.

شوف تيفي:اشتوكة آيت بها

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة، توقيف مصالح الدرك الملكي لمنطقة بلفاع إقليم اشتوكة أيت بها اليوم الجمعة، لشاب عشريني متورط في عملية هتك عرض تلميذة وكذا التحرش بالتلميذات أمام المؤسسات التعليمية.

ووفق مصادر "شوف تيفي"، فالمشتبه به كان دائم التردد على عدد من المؤسسات التعليمية بمنطقة بلفاع، حيث يعمد إلى التربص بالتلميذات ومعاكستهن والتحرش بهن، وكان يحاول دائما الإيقاع بهن في شباكه إلى أن انطلت حيلته والكلمات التي يغدق بها على ضحاياه على تلميذة، ليقوم باستدراجها لأحد المنازل ببلفاع ويغتصبها بالقوة، بعد أن أوهمها بحبه لها.

وأضافت ذات المصادر، أن الضحية قامت بإخطار والدتها بالأمر، لتقوم بوضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ، والتي أكدت فيها تعرض فلذة كبدها للإغتصاب بالقوة، وبناء على ذلك أصدر الوكيل العام للملك تعليماته لعناصر الدرك الملكي بتوقيف المشتبه به.

هذا، وقد جرى إحالة المشتبه به على أنظار الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب له، في انتظار عرضه على المحكمة.