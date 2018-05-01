من 60 ألف مترشح سيجتازون امتحانات الباكلوريا بجهة سوس ماسة في دورة 2018 ﻿

سيجتاز 60 ألفا و 604 مترشحا(ة) امتحانات نيل شهادة الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، على صعيد مراكز الامتحان الـ122 التي تمت تعبئتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية

شوف تيفي:أكادير



سيجتاز 60 ألفا و 604 مترشحا(ة) امتحانات نيل شهادة الباكلوريا برسم دورة يونيو 2018، على صعيد مراكز الامتحان الـ122 التي تمت تعبئتها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.



وستجرى الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للمترشحين الأحرار وللسنة الأولى من سلك الباكلوريا يومي 1 و 2 يونيو 2018، في 21 مسلكا وشعبة، فيما حددت أيام 5 و 6 و 7 و 8 يونيو 2018 موعدا للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا في 22 مسلكا وشعبة، خلال نفس الدورة.



وبلغة الأرقام، سيجتاز الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة الباكلوريا 26ألفا و104مترشحا (ة)، فيما سيجتاز الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة الباكلوريا 29 ألفا و 168 مترشحا (ة) ممدرسا(ة)، بزيادة تصل إلى 7.9 في المائة مقارنة مع العام الماضي، و 5 آلاف و332 مترشحا (ة) حرا(ة) بزيادة 9.2 في المائة مقارنة مع دورة 2017.



وفي هذا الصدد، اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة عددا من التدابير الاجرائية والتنظيمية ذات البعد الاستباقي في مستوياتها الثلاث الجهوي والإقليمي والمحلي، من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الوطني في إطار يؤمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين.



ومن بين التدابير الإجرائية، تدبير الترشيحات ومعالجتها وإعداد المواضيع الجهوية، مع تكييفها لذوي الاحتياجات الخاصة بحسب كل حالة حالة.



كما تم تزويد مراكز الإجراء بالمستلزمات الضرورية لإنجاح هذا الإستحقاق الوطني، وكذا تكثيف حملة التصدي للغش في الامتحانات المدرسية. وتم الإعداد المادي الجيد لمراكز الإجراء ، مع تكليف لجن جهوية وإقليمية لتفقدها.



إضافة لذلك، فقد عقدت اجتماعات جهوية وإقليمية للتداول في الإجراءات الاحترازية، وتقاسم مستجدات دفتر مساطر تنظيم امتحانات نيل شهادة الباكلوريا في صيغته الجديدة لعام 2018.



كما تم تحديد مراكز الإجراء والتصحيح وحصر لائحة رؤسائها، وتنظيم المداومة بمقر الأكاديمية، مع تأمين حفظ المواضيع وتنظيم الاعتكاف الجهوي.



