الناصري يفجرها:'' معندي ميدار هاذ شهرين وسأفضح المشوشين'' ﻿

هاجم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، ما أسماهم ب''المشوشين'' الذين يهدفون إلى تنحيته من كرسي رئاسة الفريق الأحمر خدمة لأهدافهم الشخصية.

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هاجم سعيد الناصري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، ما أسماهم ب"المشوشين" الذين يهدفون إلى تنحيته من كرسي رئاسة الفريق الأحمر خدمة لأهدافهم الشخصية.

وقال الناصيري في تصريح أدلى به صباح اليوم لإحدى الإذاعات الخاصة، إنه سئم من الإشاعات التي رافقته منذ توليه رئاسة الوداد، مبرزا أن الوقت حان لفضح مروجي تلك الإشاعات ومحاربتهم.

وأضاف رئيس الوداد:" هاذ شهرين معندي ميدار..مكين لا لعب لا والو.. غادي نفضح وبالأسماء كل المشوشين ونجبد لكل واحد فيهم ضوصي بالدلائل".

وبدا سعيد الناصري مندفعا على غير عادته، حينما شدد في أكثر من مناسبة أنه لن يتسامح مع من أسماهم المشوشين وأنه سيفضحهم بالأسماء.

ولم يكشف رئيس الوداد في التصريح نفسه، عن حقيقة مغادرة المدرب فوزي البنزرتي للوداد، ولمح إلى أن الفريق هو الذي يصنع المدربين وليس العكس.