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جمهور الوداد يساند العلالي في مواجهة ''الكتائب '' الفايسبوكية للناصري

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 21:48 جمهور الوداد يساند العلالي في مواجهة الكتائب الفايسبوكية للناصري | سبور
جمهور الوداد يساند العلالي في مواجهة ''الكتائب '' الفايسبوكية للناصري
أعلنت فئة كبيرة من جماهير الوداد الرياضي، عن مساندتها للاعب الودادي السابق ومحلل ''شوف تيفي'' رضوان العلالي الذي تعرض لحملة ممنهجة من طرف أشخاص لم يعجبهم انتقاد العلالي لسياسة رئيس نادي الوداد سعيد

 شوف تيفي:

أعلنت فئة كبيرة من جماهير الوداد الرياضي، عن مساندتها للاعب الودادي السابق ومحلل ''شوف تيفي'' رضوان العلالي الذي تعرض لحملة ممنهجة من طرف أشخاص لم يعجبهم انتقاد العلالي لسياسة رئيس نادي الوداد سعيد الناصري.

وكشفت صفحات فايسبوكية ودادية أنها ستدعم العلالي وستتابع كل برامجه على قناة ''شوف تيفي'' معتبرة إياه صوت الحق بالنسبة للجمهور الوداد.
وخلق محلل ''شوف تيفي'' جدلا كبيرا يوم أمس الخميس بعدما تحدث بجرأة كبيرة على مجموعة من الأمور التسيرية داخل الوداد وكذا ''البوليميك'' الذي رافق خبر قرب مغادرة البنزرتي للوداد.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لاعب الوداد العلالي البنزرتي الترات

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