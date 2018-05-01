مديرية الحموشي تضع حدا لأخطر عصابة بفاس ﻿

ألقت عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب بفاس، القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص، يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك،وكذا الضرب

شوف تيفي:

ألقت عناصر الشرطة لمنطقة عين قادوس بندباب بفاس، القبض على عصابة مكونة من ستة أشخاص، يشتبه تورطهم في قضايا تتعلق بتعدد السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض باستعمال ناقلة ذات محرك،وكذا الضرب والجرح بواسطة الأسلحة البيضاء الناتج عنه عاهة مستديمة ( بتر جزء من أصبع اليد)، وحيازة أشياء مشكوك في مصدرها.

وكشف مصدر شوف تيفي، أن المشتبه بهم من ذوي السوابق القضائية العديدة جرى اعتقالهم بعدما داهمت العناصر الأمنية المرآب المتواجدين به، حيث تمت حيازة هواتف محمولة، حقيبة نسائية ودراجة نارية يستعملها المشتبه بهم في اقتراف عمليات السرقة.

وقد تبين من خلال البحث أن أحد المعنيين بالأمر يشكل موضوع شكاية بتهمة الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض الناتج عنه بتر جزء الإصبع ضحية من بين الضحايا.

هذا وأحيل المشتبه بهم على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، من أجل تعميق البحث معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة.