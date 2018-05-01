خاص: إلياس العماري يدفع بأبو الغالي لمنافسة بنشماس ﻿

يتجه إلياس العماري الأمين العام ''المستقيل'' لحزب الأصالة والمعاصرة، للدفع بصلاح الدين أبو الغالي المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء، إلى الترشح لخلافته في منصب الأمين العام لحزب ''التراكتور''.

شوف تيفي:

يتجه إلياس العماري الأمين العام "المستقيل" لحزب الأصالة والمعاصرة، للدفع بصلاح الدين أبو الغالي المنسق الجهوي للحزب بجهة الدار البيضاء، إلى الترشح لخلافته في منصب الأمين العام لحزب "التراكتور".

وكشف مصدر مطلع ل"شوف تيفي" أن إلياس حسم في الدفع بأبو الغالي لمنافسة حكيم بنشماس على منصب أمين عام الحزب.

وأضاف المصدر ذاته، أن اجتماعا عقده إلياس ليلة أمس الخميس بالمحمدية حضره مجموعة من برلمانيي الحزب الموالين لإلياس قرروا من خلاله دعم ترشيح أبو الغالي.

وستكون مهمة أبو الغالي حسب مجموعة من المراقبين صعبة بالنظر للدعم الكبير الذي يلقاه منافسه حكيم بنشماس من طرف صقور الحزب كفاطمة الزهراء المنصوري ووهبي والمحراشي.