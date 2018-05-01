هاذ الشي خطير بزاف٠٠شاب شدوه 7 من أسرة واحدة وبغاو يقتلوه وخلاوه كلو دميات بسلا٠٠وها شنو وقع ليه بعدما تحكم عليهم بـ 70 سنة ديال الحبس ﻿

توصلت ''شوف تيفي''،اليوم الجمعة 24 ماي، بمجموعة من الصور الخطيرة التي تدمي القلوب وتهز النفوس، تظهر تعرض شاب ينحدر من مدينة سلا، لاعتداء شنيع على يد أفراد أسرة واحدة، أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي"،اليوم الجمعة 24 ماي، بمجموعة من الصور الخطيرة التي تدمي القلوب وتهز النفوس، تظهر تعرض شاب ينحدر من مدينة سلا، لاعتداء شنيع على يد أفراد أسرة واحدة، أقدموا على توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام٠

وأوضح الضحية في اتصال له مع "شوف تيفي" اليوم الجمعة، أن تفاصيل هذه الواقعة، جرت قبل ثلاث سنوات، حيث تفاحأ برب أسرة وأبناءه الخمسة، يحاصرونه بحي تابريكت بسلا، بسبب نزاع حول "دين"، ليقوموا بالاعتداء عليه بطريقة بشعة، من خلال توجيه طعنات له بواسطة أسلحة بيضاء في مناطق مختلفة من جسده، وخاصة على مستوى الرأس والقدمين٠

وأكد الضحية البالغ من العمر 38 سنة، أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سلا، وزعت 70 سنة، في حق 6 متورطين في الاعتداء عليه وغرامة مالية قيمتها عشرين مليونا، بينما تمت متباعة شخص واحد في حالة سراح، غادر أرض الوطن في اتجاه دولة قطر.

وأبرز الضحية أن المثير في ملفه، هو تأخر الحسم في الاستئناف بالرغم من جاهزية الملف، مشيرا إلى أن المحكمة، حددت تاريخ 6 يونيو المقبل، لعقد جلسة جديدة، داعيا العدالة إلى إنصافه وحمايته من المتورطين في الاعتداء عليه، بسبب محاولاتهم المتكررة لإرغامه على التنازل من خلال منحه مبلغ 50 مليون سنتيما ومنزلا٠

وشدد الضحية على أنه تفاجأ باعتقاله واتهامه بالارتباط بعصابة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، ووضع بسجن العرجات لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يحصل على البراءة، مؤكدا أن أفراد الأسرة حرضوا تاجر مخدرات على التسبب في سجنه، حتى يتنازل لهم.

وأضاف المتحدث، أنه خضع للعديد من العمليات الجراحية على مستوى الرأس، وصلت قيمتها لأكثر من 30 مليونا، مشددا على أن حياته تحولت إلى جحيم نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها٠