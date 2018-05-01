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انفراد.. قيادات البام ترفض ترشح بنشماس والعماري يدفع بترشيح قيادي بارز بالدار البيضاء

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 20:48 انفراد.. قيادات البام ترفض ترشح بنشماس والعماري يدفع بترشيح قيادي بارز بالدار البيضاء | بوليتيك
انفراد.. قيادات البام ترفض ترشح بنشماس والعماري يدفع بترشيح قيادي بارز بالدار البيضاء
احتدم الصراع داخل الأصالة والمعاصرة، من أجل خلافة إلياس العماري على رأس الأمانة العامة، بين كل من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، وصلاح الدين أبو الغالي، المنسق الجهوي بالدار البيضاء.

"شوف تيفي"

احتدم الصراع داخل الأصالة والمعاصرة، من أجل خلافة إلياس العماري على رأس الأمانة العامة، بين كل من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، وصلاح الدين أبو الغالي، المنسق الجهوي بالدار البيضاء.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن اجتماع المكتب السياسي والفيدرالي الذي عقد مساء أمس بالرباط، جرى خلاله التداول حول من سيخلف إلياس العماري على رأس الأمانة العامة، حيث سيعقد البام مؤتمره الاستثنائي يوم غد السبت.

وفي الوقت الذي أعلن بنشماس، اليوم ترشحه لقيادة الحزب، فإن اجتماع أمس، عرف تعبير عدد من الباميين عن رفضهم لترشحه، خاصة أنه دخل مؤخرا في خلاف مع إلياس العماري.

وشددت مصادرنا، على أن بعض الأعضاء، عبروا عن رفضهم له، بالتأكيد على عدم ترك الحزب في يد جهة واحدة، في إشارة إلى تحكم أبناء الريف على القيادة، مطالبين بضرورة أن يكون هناك حضور لجهات الوسط والصحراء والتناوب على هذا المنصب.

وأوضحت مصادرنا، أن إلياس العماري، الغاضب من بنشماس، لمح إلى كونه لن يدعم هذا الأخير في ترشحه، حيث أكد على أنه سيدعم أحد الشباب أو امرأة لقيادة "الجرار"، مشددا على أنه سيقوم بالحملة له وسط أعضاء المجلس الوطني.

وذهب عدد من الأعضاء في اتجاه كلام إلياس العماري، حيث أكد كثيرون في مداخلاتهم على "سندعم الاسم الذي سيقترحه العماري".

وأكدت مصادرنا، أن المرشح البارز لهذا المنصب، هو صلاح الدين أبو الغالي المنسق الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات، والذي يراهن عليه العماري في الفترة المقبلة.

وتربط أبو الغالي علاقات قوية، بالعماري ومصطفى الباكوري رئيس جهة الدار البيضاء، وفاطمة الزهراء المنصوري، الشيخ بيد الله، وأسماء بارزة، التي عبرت في صمت عن دعمها له بقيادة الحزب في حال ترشح لذلك.

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شوف تيفيالمغربالياس العماريالبامحزب

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