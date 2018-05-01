بنشماس يعلن رسميا رغبته في تعويض العُماري على رأس البام ﻿

أعلن حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، عن تقدمه رسميا للترشح لخلافة إلياس العماري، على رأس الأمانة العامة للحزب.

شوف تيفي:

أعلن حكيم بنشماس، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجلس المستشارين، عن تقدمه رسميا للترشح لخلافة إلياس العماري، على رأس الأمانة العامة للحزب.

وكتب بنشماس، عصر اليوم الجمعة 25 ماي 2018، على صفحته الرسمية ما سماه بـ"إعلان النوايا"، للتقدم رسميا لرئاسة الحزب، حيث قال فيه "أنهي إلى علمكم أنني قررت، بعد استشارات واسعة النطاق مع مناضلات ومناضلي الحزب، تقديم ترشيح شخصي المتواضع للأمانة العامة للحزب، وإنني واع أشد ما يكون الوعي بثقل المسؤولية التي أقبل عليها في حال نيل ثقتكم كما أنني أستشعر جسامة المسؤولية التي يتعين أن ننهض بها جميعا، في حال تفضلكم بوضع ثقتكم في و انتخابكم لي أمينا عاما للحزب".

وتعهد بنشماس بترميم الحزب وإعادة الحيوية إلى أجهزته، قائلا "إني أتعهد بأن أعمل مع جميع أجهزة الحزب بشكل تشاركي وفعال، ولكن على قاعدة إعادة تعريف مفهوم المسؤولية، فلكل مناضل ومناضلة منا دور ضروري وخبرة وإسهام يتعين تثمينه وإيجاد القنوات المؤسساتية والتنظيمية لذلك، وفق رؤية دامجة للجميع، مؤسسة على تنمية وإشاعة قيم وثقافة التدبير الديمقراطي للاختلاف".

وتشير معطيات خاصة بـ "شوف تيفي" أن حكيم بنشماس قد يتولى كرسي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بدون مُنازع، ولاسيما عقب جولات الإقناع والدعم اللذان حظي بهما من طرف أحد الأسماء الوازنة في حزب "البام".