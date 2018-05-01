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هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 19:03 هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك
هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان
أكدت حكومة العثماني عقب مجلسها الذي انعقد اليوم الجمعة 25 ماي 2018، أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وأن هنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين

شوف تيفي:

 أكدت حكومة العثماني عقب مجلسها الذي انعقد اليوم الجمعة 25 ماي 2018، أن هناك متابعة قوية ودقيقة للسوق الوطنية، وأن هنالك حالة من التعبئة لاتخاذ القرارات اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية المستهلك وحماية السوق ومواجهة كل عمليات الاحتكار أو الغش أو التلاعب في سلامة المواد الموزعة.

وأعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في ذات السياق، أنه سيقوم بجمع اللجنة الوزارية التي كشف عنها مؤخرا، والمختصة في دراسة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، بحيث أن المراقبة المبرمجة بخصوص المواد الاستهلاكية الرمضانية وغيرها، أظهرت على أن هناك في العموم تأمين للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا، وذلك بعدما قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عرضا تقييميا حول ما تتابعه الوزارة بخصوص المواد الاستهلاكية في رمضان، بالإضافة إلى عرض آخر من تقديم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول الموضوع مراقبة الأسعار والاختلالات.

وأشار التصريح الحكومي زوال اليوم، أن السلطات المختصة قد سجلت بعض التجاوزات فيما يتعلق بالفارق بين أسعار الجملة وأسعار البيع بالتقسيط، حيث تم في هذا الصدد القيام ب827 عملية مراقبة ميدانية شملت 12 ألف نقطة بيع وأدت إلى تحرير أزيد من 222 مخالفة، وتوجيه أزيد من 266 إنذار، وحجز وأتلاف 53 طنا من المواد الفاسدة، بحيث تم خلال الأسبوع الأول لتشغيل الرقم الهاتفي 5757 تلقي أزيد من 2000 مكالمة نتجت عنها 278 مهمة ميدانية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب المواد الاستهلاكية العثماني اللجنة المختصة بمراقبة الأسعار المواد الفاسدة رمضان

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