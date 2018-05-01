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الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 18:53 الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك
الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

شـــوف تيفي:

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى درس اليوم بين يدي الملك الأستاذ محمد أرشد بن أحمد القاسمي، أستاذ الحديث الشريف بالجامعة القاسمية- غجرات بالهند، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "جهود مسلمي الهند في خدمة الحديث الشريف"، انطلاقا من قول الله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

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