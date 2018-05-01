 مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا ﻿
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مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 18:44 مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا | حوادث و حقوق
مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر جد مطلعة عن إحباط عناصر الدرك الملكي بمدينة كلميم صباح اليوم الجمعة لأكبر عملية تهريب للحشيش، وذلك بعد تمكنها من حجز حوالي 150 كليوغرام من مخدر الشيرا بالطريق الوطنية رقم 21

شوف تيفي:كلميم

علمت "شوف تيفي" من مصادر جد مطلعة عن إحباط عناصر الدرك الملكي بمدينة كلميم صباح اليوم الجمعة لأكبر عملية تهريب للحشيش، وذلك بعد تمكنها من حجز حوالي 150 كليوغرام من مخدر الشيرا بالطريق الوطنية رقم 21 الرابطة بين كلميم وأسا الزاك داخل سيارة خفيفة.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن عناصر الدرك الملكي أثارتها شكوك حول سيارة خفيفة قادمة من إحدى مدن الجنوب نحو مدينة كلميم، وبعد مطالبة سائقها بالتوقف للتأكد من هويته وتفتيش السيارة لم ينصاع لأوامر رجال الدرك الملكي وانطلق بسرعة جنونية لتتم مطاردته بواسطة الدراجات النارية، وحينما وجد نفسه محاصرا، قام بالنزول من السيارة ولاذا بالفرار تاركا السيارة ورائه.

وأضافت ذات المصادر، أن عملية تفتيش السيارة أسفرت عن حجز حوالي 150 كيلوغرام من الحشيش كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة.
هذا، وتم فتح تحقيق حول مصدر الحمولة الكبيرة والوجهة التي كانت متجهة لها، فيما لازالت الأبحاث جارية عن السائق الفار، بعدما قامت عناصر الدرك بحملة تميشيطية واسعة لمكان توقيف السيارة ومحيطها، خاصة قرب دوار "تارمكيست" التابع لجماعة "أسرير" شرق مدينة كلميم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب كلميم احباط أكبر عملية تهريب الحشيش حجز 150 كيلوغرام مطاردة هوليودية سيارة خفيفة

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