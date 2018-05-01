حسنية أكادير تصارع الزمن لإقناع بديع أووك و ''البركاوي'' للبقاء بالنادي واللاعبان يطالبان بتحسين وضعيتهما المادية ﻿

يصارع مسؤولي حسنية أكادير الزمن من أجل إقناع اللاعبان ''كريم البركاوي'' و ''بديع أووك'' للبقاء ضمن تشكيلة الفريق بعد أن أبديا رغبة جامحة من قبل لمغادرة الفريق نحو وجهة أخرى.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

يصارع مسؤولي حسنية أكادير الزمن من أجل إقناع اللاعبان "كريم البركاوي" و "بديع أووك" للبقاء ضمن تشكيلة الفريق بعد أن أبديا رغبة جامحة من قبل لمغادرة الفريق نحو وجهة أخرى.

وأكدت مصادر "شوف تيفي"، أن إدارة الفريق عقدت يوم أمس اجتماعا عاجلا مع اللاعبان للتفاوض معهما لإقناعهما بالعدول عن فكرة مغادرة النادي، والبقاء بين أحضان الغزالة السوسية خصوصا وأنهما يشكلان ركيزة أساسية ضمن تشكيلة الفريق.

وأضافت ذات المصادر، أن اللاعبان أكد في الإجتماع الذي جمعهما مع إدارة النادي على ضرورة تحسين وضعيتهما المادية كشرط أساسي للبقاء مع الفريق وذلك بتقديم تحفيزات مالية لهما كمقابل للخدمات التي يقدمنها للنادي وإسهامهما الكبير في النتائج التي حصد الفريق طيلة هذا الموسم، وهو ما يستوجب الزيادة في أجورهما ومستحقاتهما المالية.

يشار أن هذا الإجتماع يأتي بعدما رفض كل من كريم البركاوي وبديع أووك تجديد عقديهما مع فريق حسنية أكادير، وأكد عن رغبتهما في مغادرة النادي، لتغيير الأجواء بعد تلقيهما لعدة عروض من عدة أندية مغربية كبرى خاصة الوداد البيضاوي والجيش الملكي.