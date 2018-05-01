انتشار صور لنمر بضواحي أكادير تثير الرعب والجدل وهذه حقيقتها ﻿

خلقت صور نمر يهم بعبور الطريق ،الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على أنها إلتقطت بمنطقة ''إيموزار'' إداوتنان ضواحي أكادير.

شوف تيفي:أكادير

خلقت صور نمر يهم بعبور الطريق ،الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تم تداولها بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة على أنها إلتقطت بمنطقة "إيموزار" إداوتنان ضواحي أكادير.

وخلف انتشار هذه الصور موجة من الرعب والهلع في صفوف ساكنة هذه المناطق الجبلية، ونزل خبر ظهور نمر بالمنطقة كالصاعقة عليهم، إذ ذب الخوف في قلوبهم، ومنهم من لزم منزله لأيام عديدة حسب ما أكدته مصادرنا خاصة كبار السن منهم والأطفال.

وعلى إثر إنتشار هذه الصور أكدت مصادر "شوف تيفي"، أن هذه الصور لم يتم إلتقاطها بمنطقة "إيموزار" كما يدعي النشطاء الفيسبوكيين بل هي ملتقطة بأحد المناطق بدولة السينغال، وكل ما جرى تداوله هو فقط مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة الغرض منها خلق الرعب والفتنة بين الناس.

ودعت مصادر "شوف تيفي"، المواطنين إلى اتخاد الحيطة والحذر من مثل هذه الإشاعات وعدم الإنجراف ورائها وتصديقها، إذ وجب التحري قبل تصديق كل ما يتم نشره بمواقع التواصل الإجتماعي.