سجين ضرب راسو مع القضبان الحديدية في السجن قبل الإفطار بالعيون ﻿

أقدم السجين '' م.ع '' يوم أمس الخميس على ضرب رأسه بالقضبان الحديدية لإحدى الغرف بالسجن المحلي بالعيون.

شوف تيفي :

أقدم السجين " م.ع " يوم أمس الخميس على ضرب رأسه بالقضبان الحديدية لإحدى الغرف بالسجن المحلي بالعيون.

وحسب بلاغ من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن السجين ضرب نفسه قبل موعد الإفطار عقب نشوب شجار بينه وبين سجين آخر، ليغمي عليه بعد الحادث.

هذا وفور ضرب رأسه بالقضبان، تم نقله على وجه السرعة إلى مصحة المؤسسة ومنها إلى مستشفى مولاي الحسن بن المهدي حيث تم إيداعه تحت المراقبة بالعناية المركزة.

وأَشار البلاغ أن الحالة الصحية للسجين المذكور مستقرة حاليا وأنه يخضع للرعاية الطبية المكثفة على يد الطاقم الطبي التابع لمستشفى مولاي الحسن بن المهدي.