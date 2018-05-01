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مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 18:10 مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا | مجتمع
مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا
تخلت مهاجرة مغربية عن مولودها حديث الولادة بوسط مدينة بريشا الإيطالية وسط الأسبوع الجاري.

شوف تيفي :

تخلت مهاجرة مغربية عن مولودها حديث الولادة بوسط مدينة بريشا الإيطالية وسط الأسبوع الجاري.

وحسب مصادر محلية، مُهتمة بشأن المهاجرين المغاربة المقيمين بإيطاليا، فإن والدة المولود تخلت عنه نظرا لحالته المادية الصعبة

وأضافت المصادر ذاتها، أن ساكنة الحي الإيطالي، أشعروا رجال الأمن بالواقعة إذ وجدوا بالمكان نفسه رضيع مغطى في عربة أطفال متحركة، وفور إخضاعه للمعاينة الأولية تبين على أن الأخير يتمتع بصحة جيدة.

وكشفت ذات المصادر، أن الأم المغربية تبلغ من العمر 42 سنة وهي أم لخمسة أطفال آخرين تمر بظروف اجتماعية صعبة استدعت بداية عودتها إلى المغرب ثم اللجوء إلى فرنسا للإستقرار هناك إلا أنها وضعت مولودها في مدينة بريشا، وكانت قد التجأت إلى إحدى الهيئات الخيرية لمساعدتها في وقت سابق.

وأمام هذا الأمر، أحالت الشرطة الإيطالية الأم المغربية على المحكمة لمتابعتها في المنسوب إليها.

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شوف تيفي ايطاليا مغرب ام رضيع

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