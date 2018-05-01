خطــير..منع طلبة طيارين من اجتياز امتحان الربابنة ببنسليمان ﻿

كشف طلبة ربابنة يدرسون بمؤسسة ''LCCTC CENTER CENTER ''، عن منع مديرية الطيران المدني لهم، لاجتياز الامتحانات الخاصة بالربابنة والتي تم إجراءها مؤخرا، بالرغم من تقدمهم بملف ترشحهم قبل مدة٠

"شوف تيفي":

كشف طلبة ربابنة يدرسون بمؤسسة "LCCTC CENTER CENTER "، عن منع مديرية الطيران المدني لهم، لاجتياز الامتحانات الخاصة بالربابنة والتي تم إجراءها مؤخرا، بالرغم من تقدمهم بملف ترشحهم قبل مدة٠

وأوضح أحد الطلبة في اتصال له مع "شوف تيفي" أنه تفاجأ رفقة ثلاث من زملائه منحدرين من الجنوب بقرار منعهم من اجتياز هذا الامتحان، بالرغم من دفعهم لجميع الرسوم وتقديم ملف الترشح الذي يحتوى على جميع الشروط اللازمة التي تمكنهم من اجتياز الامتحان دون مشاكل٠

وأكد هذا الطالب على أنه وزملائه المتواجدين حاليا ببن سليمان، توصلوا بمعلومات حول موعد إجراء الامتحان، مشيرا إلى أنهم دخلوا للقاعة التي احتضنت الامتحان، إلا أن موظفين بمديرية الطيران المدني، أقدموا على منعهم بدعوى وجود مشاكل في ملفات الترشيح٠

وأشار الطالب إلى أنه يشك في وجود فساد إداري، كان سببا في منعهم من اجتياز هذا الامتحان ومنح الفرصة لطلبة آخرين، اجتازوا الامتحان بدون مشاكل٠



