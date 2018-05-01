بالفيديو...حادثة سير مرعبة ترسل صاحب دراجة نارية للقبر بأكادير ﻿

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة أمس الخميس في حادث سير خطيرة وقعت بالطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة أكادير وإنزكان، بعدما صدمت سيارة خفيفة دراجته النارية التي كان يقودها أثناء عودته للمنزل.

شوف تيفي:أكادير

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه ليلة أمس الخميس في حادث سير خطيرة وقعت بالطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة أكادير وإنزكان، بعدما صدمت سيارة خفيفة دراجته النارية التي كان يقودها أثناء عودته للمنزل.

وحسب فيديو توصلت "شوف تيفي" به فالسيارة انعرجت بشكل دائري مثير وبسرعة جنونية شبيهة بأفلام الأكشن دون أن تنتبه لصاحب الدراجة النارية القادم في الإتجاه المعاكس ما جعلها تصطدم به في مشهد رهيب تسبب في إصاباته بجروح جد بليغة عجلت بنقله للمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير حيث فارق الحياة لحظات بعد وصوله نتيجة قوة الإصطدام وخطورة الإصابات التي تلقاها على مستوى الرأس.

هذا ومن جانبها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا دقيقا في الحادث لمعرفة حيثياته وملابساته، لترتيب المسؤولية القانونية التي تستوجبها مثل هذه الحالات.