فريق اتحاد طنجة حامل لقب البطولة يرد على برلماني من حزب العدالة والتنمية شكك في نزاهة الفريق الطنجاوي ﻿

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن متباعته باستغراب كبير توجيه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم أحمد الهبقي سؤالا كتابيا لوزير الشباب والرياضة، اشتمل اتهاما صريحا في حق

"شوف تيفي"

أعلن نادي اتحاد طنجة لكرة القدم، عن متباعته باستغراب كبير توجيه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم أحمد الهبقي سؤالا كتابيا لوزير الشباب والرياضة، اشتمل اتهاما صريحا في حق اتحاد طنجة وجمهوره وصل إلى حد المساس بسمعته.

وحسب بلاغ لنادي اتحاد طنجة، فإن النادي استنكر ما ورد في السؤال المذكور من اتهامات لا تستند إلى دليل، وشدد على أنه لا يمكن السكوت عن ذلك الاتهام الذي يمس بسمعة النادي، معتبرا أن هذا الإدعاء غير المبرر يدخل في سياق الاستهداف الممنهج الذي تتعرض له الفرق الرياضية بشمال المغرب منذ زمن.

وعبر نادي اتحاد طنجة عن استغرابه مما اعتبره افتراء البرلماني المدعي على الخوض في الشأن الرياضي داخل المؤسسة التشريعية، وفي قضية حساسة تمس بمصداقية المنظومة الرياضية، مع العلم أن الجامعة الملكية لكرة القدم تملك من الوسائل ما يمكنها من ضبط كل المباريات.

وبخصوص مباراة شباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة، أوضح الفريق الطنجاوي أن المقابلة عادية كأي مباراة أخرى خاضها الاتحاد هذا الموسم، وشارك فيها لاعبون يتوفرون على كل المؤهلات القانونية والرياضية على غرار زملائهم الذي لم يتم استدعاؤهم، والأمر خاضع لاختيارات المدرب والظرفية المتمثلة في العياء الذي أصاب عددا من اللاعبين وتوجب إراحتهم خاصة بعد حسم اللقب٠

في المقابل، أكد نادي اتحاد طنجة، انتظار تدخل برلمانيي مدينة طنجة، خاصة منهم المنتمين إلى نفس الفريق النيابي للبرلماني المُدّعي، لمواجهة تلك "الافتراءات" التي تمس بسمعة الفريق والمدينة، بل يضرب في مصداقية الرياضة في المملكة وفي ظرف حساس يتمثل في ترشحها لاحتضان مونديال 2026، مطالبا من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل لحماية الأندية من الصراعات السياسية الفارغة.