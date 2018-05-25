بالفيديو والصور.. تفاصيل مؤلمة عن مصرع مغربي وزجته في انفجار بإسبانيا ﻿

كشفت وسائل إعلام إسبانية، يومه الجمعة 25 ماي، أن المغربي الذي لقي مصرعه رفقة زوجته مساء أول أمس الأربعاء، جراء الانفجار الذي وقع في مستودع سري مخصص لتخزين المواد التي تستخدم في تصنيع الألعاب

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام إسبانية، يومه الجمعة 25 ماي، أن المغربي الذي لقي مصرعه رفقة زوجته مساء أول أمس الأربعاء، جراء الانفجار الذي وقع في مستودع سري مخصص لتخزين المواد التي تستخدم في تصنيع الألعاب النارية ببلدة توي، يدعى "عبدالله" بينما تدعى زوجته الهالكة "سورا".

وأوضحت المصادر ذاتها أن المغربي وزوجته يعيشان بالبلدة المذكورة، منذ 14 سنة، ولديهما طفلان تتراوح أعمارهم ما بين 6 و13 سنة، مشيرة إلى أن المغربي كان عاطلا عن العمل، وقد شكل خبر مصرعه صدمة لجميع معارفة والمغاربة المقيمين بالقرب من منزله٠