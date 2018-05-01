هام لمستخدمي لوطوروت.. توقف حركة السير بمقطع على الطريق السيار الدار البيضاء-مراكش ﻿

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا على مقطع طوله 5 كيلومترات من الطريق السيار الدار البيضاء - مراكش، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين على النقطة الكيلومترية 500 + 21،

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن حركة السير ستعرف توقفا على مقطع طوله 5 كيلومترات من الطريق السيار الدار البيضاء - مراكش، بسبب أشغال وضع ممر علوي للراجلين على النقطة الكيلومترية 500 + 21، وذلك ابتداء من اليوم الجمعة على الساعة العاشرة مساء إلى حدود الساعة السادسة صباحا من يوم غد السبت.

ودعت الشركة، في بلاغ لها، مستعملي الطريق السيار القادمين من خريبكة أو مراكش والمتوجهين صوب الدار البيضاء، إلى المرور بمدينة برشيد ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال شمال برشيد.

كما دعت مستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب خريبكة أو مراكش، إلى المرور بمدينة برشيد ثم الولوج إلى الطريق السيار عبر بدال شرق برشيد.

وأوضحت الشركة أنها وضعت علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل انسيابية أفضل لحركة السير، مشيرة إلى أن هذه الأشغال تتوخى تعزيز سيولة السير على مستوى محطة الأداء وكذا سلامة وراحة مستعملي الطريق السيار.