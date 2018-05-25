 بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا | حوادث و حقوق

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا | منوعات

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا

انتشار صور لنمر بضواحي أكادير تثير الرعب والجدل وهذه حقيقتها | حوادث و حقوق

انتشار صور لنمر بضواحي أكادير تثير الرعب والجدل وهذه حقيقتها

بالفيديو.. حريق مهول داخل باركينغ بحي ليساسفة بالبيضاء | حوادث و حقوق

بالفيديو.. حريق مهول داخل باركينغ بحي ليساسفة بالبيضاء

سجين ضرب راسو مع القضبان الحديدية في السجن قبل الإفطار بالعيون | حوادث و حقوق

سجين ضرب راسو مع القضبان الحديدية في السجن قبل الإفطار بالعيون

مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا | مجتمع

مهاجرة مغربية تتخلى عن مولودها بإيطاليا

خطــير..منع طلبة طيارين من اجتياز امتحان الربابنة ببنسليمان | مجتمع

خطــير..منع طلبة طيارين من اجتياز امتحان الربابنة ببنسليمان

فلتات لسان وزراء العثماني

بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية

بتاريــخ : 25 ماي 2018 / 17:26 بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية | بوليتيك
بالصورة.. الملك محمد السادس يتصل بالشيخ عمر القزابري للاطمئنان على حالته الصحية
كشف الشيخ عمر القزابري، بتدوينة طويلة، نشرها على حسابه بالفيسبوك، أمس الخميس، أن الملك محمد السادس، اتصل به للإطمئنان على حالته الصحية بعد غيابه عن مسجد الحسن الثاني خلال تراويح رمضان الجاري٠

 "شوف تيفي"

كشف الشيخ عمر القزابري، بتدوينة طويلة، نشرها على حسابه بالفيسبوك، أمس الخميس، أن الملك محمد السادس، اتصل به للإطمئنان على حالته الصحية بعد غيابه عن مسجد الحسن الثاني خلال تراويح رمضان الجاري٠

وأوضح القزابري في تدوينته أن الملك محمد السادس، أستفسره عن حاله، وعن الطبيب الذي تكفل بعلاجه، مشيرا إلى أن اتصال الملك به، خفف عنه الألم وأسعد قلبه، قائلا: "يأتيني اتصال من لدن جلالة الملك محمد السادس نصره الله..يَطمئنُّ على حالي..ويسأل عن تفاصيل ألمي ..وعن الطبيب الذي فحص ركبتي..حقيقةً هذا الاتصال مسح عني الآلام..وأسعدَ قلبي..فأسعد الله قلبك جلالة الملك..كما أسعدت قلبي..وحفظك..وأحاطك بأنوار سرِّه..وأستار ستره..وأدخلك في حصن المَعيَّة..التي من دخلها كان آمنا..وحفظك في ولي عهدك..وشد عضدك بأخيك..وبارك فيك وفي كل من مُدَّ إليك بسببٍ ونسب..
شُكرًا جَزِيلا جَلالةَ المَلِك..."٠
وبخصوص مرضه، أكد الشيخ عمر القزابري شعوره ببعض الآلام قبل رمضان على مستوى الركبة، ما جعله يجري مجموعة من الفحوصات، معبرا عن حزنه الكبير بسبب غيابه عن "المحراب" خلال صلاة التراويح بمسجد الحسن الثاني٠

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشيخ عمر القزابري الملك محمد السادس رمضان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

مديرية الحموشي تنفي بشكل قاطع تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن الوطني | بوليتيك

مديرية الحموشي تنفي بشكل قاطع تقديم أسلحة نارية إسرائيلية خلال الاستعراض السنوي بمناسبة ذكرى تأسيس الأمن الوطني

رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا | بوليتيك

رئيس الحكومة يكشف عن عدد الجماهير التي ستساند الأسود في كأس العالم 2018 بروسيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎ | بــووز
منذ 25 دقيقة

الخلفي:ما تقوم به جبهة البوليساريو يتم بتواطؤ مع الجارة الجزائر‎

تقلبات الآية..مغربي ترمضن على بوليسي فكــازا( فيديو) | ترمضينة

تقلبات الآية..مغربي ترمضن على بوليسي فكــازا( فيديو)

بالفيديو..المغرب يُــدين الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو في الصحراء المغربية | بــووز

بالفيديو..المغرب يُــدين الاستفزازات الأخيرة للبوليساريو في الصحراء المغربية

أول تصريــح لأب الشاب اللي غرق فضاية بوسكورة..ولدي هو اللي كان خدام عليا وغير الناس اللي دارو ليه العْشا حيث المسؤولين متسوقوش لينا | بــووز

أول تصريــح لأب الشاب اللي غرق ''فضاية بوسكورة''..ولدي هو اللي كان خدام عليا وغير الناس اللي دارو ليه العْشا حيث المسؤولين متسوقوش لينا

﻿

آخر المستجدات

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في رمضان | بوليتيك
منذ 22 دقيقة

هذا ما قرره العثماني حول دراسة أسعار المواد بعد تسجيل مئات المخالفات وأطنان من المواد الفاسدة في

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء | بوليتيك

الملك محمد السادس يترأس الدرس الثالث من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بالدارالبيضاء

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام من الشيرا | حوادث و حقوق

مطاردة هوليودية لسيارة خفيفة تحبط أكبر عملية تهريب للحشيش بكلميم والعملية تسفر عن حجز 150 كيلوغرام

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا | منوعات

بعد صور زعماء حزب الاستقلال..مقاعد بدلاء باييرن ميونخ بسوق شعبي بمدينة سلا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.